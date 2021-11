Kicillof y Zamora recorrieron Tigre con eje en la reactivación pyme y el fortalecimiento del sistema de salud

“Esta es una inversión de 58 millones de pesos que hacemos desde la Provincia y junto al Municipio de Tigre nos permite fortalecer el sistema de salud. A partir de esta tarde comienza a funcionar este lugar con mejores instalaciones para la atención de los vecinos y vecinas. El sistema de salud pública empieza a no tener mucho que envidiarle al sistema privado y eso tiene que ver con inversiones muy fuertes que hicimos luego de años de abandono”, señaló el mandatario bonaerense.

Al respecto, Kicillof destacó: “Siempre decimos que la provincia de Buenos Aires es el corazón industrial de la Argentina, y el Municipio de Tigre tiene políticas a través de su área de Producción y el trabajo conjunto con la Provincia y la Nación que le dan entorno a la instalación de empresas. Los parques industriales fueron abandonados durante la gestión anterior porque no hubo política de desarrollo industrial en toda la provincia, pero ahora vienen funcionando muy bien”.