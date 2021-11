San Fernando fue sede del encuentro de jóvenes del Frente de Renovador

Más de 500 jóvenes de varios distritos de la provincia de Buenos Aires convergieron en San Fernando, para plantear sus inquietudes y compartir experiencias con dirigentes del espacio. Sergio Massa, Malena Galmarini y Juan Andreotti, junto a otros funcionarios, participaron del evento.

Las instalaciones de Marina Punta Chica, en San Fernando, recibieron a más de 500 jóvenes miembros de la juventud del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, en representación de cada distrito, que plantearon diversos temas y los compartieron con los dirigentes presentes, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; Malena Galmarini, presidenta de AySA; Sebastián Galmarini, miembro del directorio del Banco Provincia; Juan Andreotti, intendente de San Fernando; Eva Andreotti, secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente y candidata a concejal; y la diputada nacional Alicia Aparicio.

En la jornada hubo paneles donde dirigentes conversaron con los jóvenes, música en vivo y debates sobre distintos temas.

Al respecto Juan Andreotti, dijo: “Hoy tuvimos la suerte de poder compartir con cientos de jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires, donde conversamos y compartimos experiencias con cada uno. Para nosotros es muy importante tener este tipo de diálogo con quienes serán los que lleven adelante el futuro de nuestro país, y para eso tienen que comenzar a decidir el presente”.

“Sergio siempre ha abierto la puerta a muchos jóvenes, y yo soy un producto de ello, porque ha confiado en mí desde muy joven para ocupar espacios representativos en la sociedad. Eso es lo que necesitamos: poder escuchar, que los jóvenes exijan, que se sientan parte, que defiendan, que griten. Necesitamos de ellos, porque avanzan a pasos agigantados los cambios en el mundo. Realmente, hoy vivimos en una sociedad totalmente distinta a la de hace 10 o 15 años, y los próximos va a cambiar muchísimo, y quienes están mejor preparados y adaptados son ellos, así que nuestra responsabilidad es escucharlos y abrirles su espacio”, concluyó.

En tanto, Malena Galmarini destacó: “Fue un gran encuentro con mucha emoción. Quiero agradecerle a la Comisión de Coordinadores que trabajaron mucho y por supuesto, al intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y a Eva Andreotti, que no sólo es secretaria del Municipio, sino candidata a concejal, porque para nosotros -como dijo Juan en su discurso- es nuestra casa. En San Fernando nos quieren, nos cuidan y ponen a disposición el espacio para que podamos juntarnos con Sergio y nuestros candidatos, no sólo a conversar, sino que los chicos, las chicas y les chiques nos cuenten que les pasa, cuáles son sus preocupaciones, interpelarnos, explicarnos su realidad y lo que esperan ellos, ellas, elles de nosotros. Eso no sólo me abre el corazón, sino me abre la cabeza”.

“Me voy no sólo con el corazón lleno, sino mucho más importante, con la cabeza explotada de situaciones a resolver, del sistema educativo que no los contiene tanto; la necesidad de ampliar la conectividad para cerrar brechas digitales; y que hacemos con los empleos de las, les, los jóvenes que hoy están en una situación tan difícil. Con esas chicas que son, además, madres o jefas de familia y que no encuentran fácilmente una salida; que hacemos con nuestro planeta y el medioambiente,” completó.

En cuanto a los integrantes de la juventud del Frente Renovador, Paloma Fernández, de San Fernando, dijo: Me parece increíble que el día de hoy nos estén dando este espacio que nos hace sentir que nos escuchan, que quieren saber lo que pensamos, que los acompañemos, que nosotros nos sentimos muy acompañados por ellos, es un acompañamiento mutuo. Me parece muy bueno que nos estemos encontrando hoy acá”

Y su compañero, Juan Ignacio Gallo, agregó: “Gracias por el acompañamiento que le dan a la juventud, siempre nos apoyaron y estuvieron ahí para aconsejarnos y dispuestos a dialogar”.

Felipe Baldonado, de Tigre, dijo: “Súper contento, porque hoy participaron más de 500 jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires. Es una locura, nos pusimos de acuerdo con este grupo enorme para empezar a trabajar en cada distrito un montón de causas importantes para nosotros, como el ambiente, la educación, la tecnología y tener la posibilidad que dirigentes tan importantes como Sergio, Malena o Juan nos escuchen es impresionante”.

Pedro Álvaro, de Baradero, concluyó: “La verdad que está muy bueno, porque podemos plantear muchas temáticas que pensamos los jóvenes de educación, empleo, que le dijimos a los dirigentes y ellos que están más arriba nos ayudan. Valió la pena el viaje hasta acá”.