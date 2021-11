Miles de personas disfrutaron del festival sanisidrense Bocas Abiertas

Una verdadera multitud pasó por la novena edición de la fiesta de los cocineros del Bajo, en el Centro de Exposiciones. Hubo más de 30 stands de diversos restaurantes, música en vivo, clases gratuitas de reconocidos chefs, concursos y sorteos.

Unas 40 mil personas disfrutaron del festival gastronómico Bocas Abiertas en el Centro Municipal de Exposiciones. El evento ofreció una gran variedad de actividades, degustaciones de platos y bebidas de los restaurantes de la zona.

“Es un festival que nos da sentido de pertenencia y que genera trabajo. Fue impresionante la convocatoria, el polo gastronómico necesitaba este evento. Seguimos creciendo. Este año decidimos agrandar el espacio y no nos equivocamos. Nos encanta la integración que se da con nuestros cocineros, los vecinos del Bajo y los visitantes de otros sectores de la Provincia”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro, a cargo de la organización del evento, junto con la asociación civil Gastronómicos Bocas Abiertas.

Durante cuatro jornadas, los asistentes pudieron degustar de variados platos distribuidos en más de 30 stands de restó y food trucks con sus principales chefs en primera línea. En el centro del predio, se ubicó un gran patio de comidas con mesas de madera para saborear los menús y bebidas.

En el escenario principal se realizaron clases magistrales y demostraciones donde no quedó secreto por desvelar. Una lista de cocineros que incluyó a Marta Ramírez, Danilo Ferraz, Pamela Villar, Daniela Butvilofsky, Germán Torres, Maru Botana, Valentín Grimaldi, Gustavo Nari y Takehiro Ohno, entre muchos otros.

La cocinera Daniela Butvilofsky, de Buby y Nero, comentó: “Vivimos un cara a cara vital, después de casi dos años tan difíciles, volver a encontrarnos con el público, era necesario. La devolución de la gente fue nuestro cable a tierra, se comió y tomó rico, todos encontramos un lugar para estar cómodos. Imagínate que llego hoy sin voz, con mi socio y amigo estamos exhaustos y felices”.

Una de las novedades fue el Museo Gastronómico, donde los visitantes encontraron vajilla de todos los tiempos, fotos, libros de la eterna Petrona C. de Gandulfo y recetas de Juana M. Gorriti, escritora y cocinera.

Otra de las opciones elegidas fue el Mercado de Productores con alimentos, variedades de huertas y accesorios del rubro.

Mientras recorría el predio, Ana Ziso, sostuvo: “Es la primera vez que vengo y la verdad me llevo una sensación hermosa. Disfruté de mi combinación favorita de música y buenos tragos. Espero estar por Buenos Aires cuando se haga el año que viene”.

La variada carta de Bocas Abiertas se completó con tragos, postres, vinos de alta calidad, una nueva edición de la Alfajor Contest, la copa que compartieron Florencia Loza y Felicitas Sebastiá al mejor alfajor argentino. Sumado a la tradicional Chimi Cup, un torneo donde el público pudo llevar su chimichurri para competir por la mejor receta, que este año fue para Alejandro Casella y Johnnie Giebert.

Además, esta edición tuvo un sector Consciente/Calma Style para fluir con esterillas en el césped, charlas, yoga y meditaciones. Para los más chicos estuvo el Espacio de Niños/Felicidad con sus propuestas “Jugar”, “Comer”, “Chill”, “Boxes” y “¡Vuelta a empezar!”, donde los niños tuvieron juegos, música para relajarse, menús especiales para consumir ahí mismo, estacionamiento de cochecitos y otras propuestas.

“Soy un habitué de Bocas, me encanta este festival, todas las propuestas gastronómicas que tiene son excelentes y variadas. El año que viene es la edición número diez y no me imagino las sorpresas que nos esperan. La organización fue excelente”, completó Matías Belancio, vecino de Martínez.

El cierre estuvo de la mano de Hugo Lobo y su Street Feeling Band, puro ska y reggae, con temas propios y clásicos de Marley y The Skatalites que armaron el baile final. También hubo un merecido reconocimiento a expositores, staff y público que se quedó para el último bocado.