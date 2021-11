SM Noticias participó del debate de candidatos a senadores provinciales organizado por Infocielo

El medio bonaerense viene realizando una serie de debates con distintos candidatos a legisladores por la provincia de Buenos Aires, y ayer fue el turno de los aspirantes a senadores provinciales por la primera sección electoral. SM Noticias participó como medio regional consultando sobre las posturas frente a la crítica situación que atraviesan desde hace años los vecinos de los barrios más postergados.

Christian Gribaudo, de Juntos; Teresa García, por el Frente de Todos; Roberto Terrile, por Vamos con vos; y Rubén “Pollo” Sobrero, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, participaron del debate organizado por Infocielo y emitido ayer a través de las redes sociales del medio provincial.

SM Noticias participó de la jornada y a través de los moderadores, le consultó a los cuatro candidatos si impulsarían la creación de un Fondo de Emergencia para la urbanización de zonas extrema necesidad, como los asentamientos ubicados, por ejemplo, a la vera del Río Reconquista, en nuestra región.

La ex ministra de Gobierno bonaerense Teresa García habló de la SISU – Secretaría de Integración Socio Urbana-, organismo nacional que “es responsable de la mejora de los barrios más humildes, como los que están a la vera de los ríos Reconquista y Matanza”.

La ex concejal de San Isidro habló de un actual fondo producto de un porcentaje de los impuestos al cheque y a las grandes fortunas, no obstante, consideró que “hay que asignar recursos a mejorar y relocalizar” a los barrios de emergencia.

“Hay que tener política activa para que no siga creciendo la población en estos lugares”, agregó la referente del actual gobierno.

Por su parte Rubén Sobrero llevó la cuestión al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por “el pago de una deuda ilegitima e ilegal, US$ 45 mil millones que se fugaron del país, que sirvieron para bancarle la campaña a Mauricio Macri”.

“Si aceptas acuerdos con el FMI habrá ajuste sí o sí, por lo que no habrá fondos para viviendas”, agregó el gremialista ferroviario, mientras criticó el desalojo de un predio usurpado en Guernica, partido de Presidente Perón, en octubre de 2020.

Sobrero dijo que impulsó la creación de 500 mil viviendas pero no fue debatido en la cámara de Diputados.

“Rotundamente no”, dijo el candidato de Florencio Randazzo, Roberto Terrile, “no porque no haya que darle un lugar digno a la gente que lo necesita” si no porque esas zonas “parecen Afganistán después de 28 bombardeos”.

“Creo en un fondo para la vivienda, pero no para urbanizar esos lugares que hay que sacarlos, porque no tienen condiciones dignas como cloacas, agua potable, colectivos, escuelas, unidades sanitarias, cuestiones fundamentales”, opinó el candidato de Vamos con vos.

El candidato de Juntos, Christian Gribaudo, dijo que si bien está de acuerdo con la urbanización de barrios de emergencia, los nuevos tributos deberían crearse mediante la generación de empleo, lo que viene de la mano “de empresarios que generar condiciones de trabajo, que aceptan las reglas del juego de una Argentina imprevisible”.

“La forma de parar esto es generar una discusión seria desde el Senado de la Provincia”, indicó el ex funcionario macrista, sin responder concretamente a la consigna.