Tres de Febrero le contesta al ministro Kreplak por el estado en que dejó a un club luego de usarlo como vacunatorio

Por último, el jefe comunal Diego Valenzuela se expresó nuevamente por el tema, ahora citando a Juan Domingo Perón, y señaló: “¿Por qué no se le pregunta a Kreplak si se hizo cargo de los servicios del club que les correspondía pagar? Los pagó la Municipalidad. La única verdad es la realidad”.

El club pidió naturalmente ayuda a la Municipalidad por los servicios impagos que surgieron a razón del operativo. Tres de Febrero otorgó un subsidio a la institución de más de 135 mil pesos para que puedan pagar la deuda. “Es realmente injusto tanta indiferencia del ministro para un club de barrio. Pero lo más preocupante es que usa una red social para comunicar una reflexión que no aclara ni desmiente lo que no hicieron, que es hacerse cargo de la deuda y de las condiciones del lugar”, señalaron desde la Municipalidad. Y concluyeron: “Por suerte el Ciudadela Norte ya está con los servicios al día y desarrollando su valiosa tarea social en el barrio. Eso es lo que importa”.