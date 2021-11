Meca: “Sería muy negativo que el oficialismo logre mayoría automática en el Concejo Deliberante”

“Bajando la Tasa de Seguridad e Higiene podríamos generar que mas empresas y comercios elijan al distrito para instalarse. Eso significa generar más trabajo genuino”, continuó, y aseguró: “En el distrito hay margen para que no aumenten tanto las tasas, e incluso para bajarlas”.

“No se puede decidir entre la salud o la economía, son las dos cosas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tuvimos un plan de vacunación que fue muy bueno. Casi no recibimos críticas en ese sentido, y podemos decir que eso fue un acierto. Pero por otro lado, con la cuarentena y los cierres se hizo inevitable que la economía caiga”, analizó. “Ahora se están estableciendo medidas para salir de lo que pasó en este año y medio”, completó.

El dirigente sostuvo también que “la pandemia influyó mucho en el resultado electoral de las PASO”. “A nivel mundial todos los oficialismos perdieron, y Argentina no fue la excepción”, mencionó, y entendió que el impacto electoral de la crisis sanitaria “era casi inevitable”.

Meca indicó inicialmente que “en septiembre el vecino dio un alerta con su voto, y muchos otros vecinos no fueron a votar”. “El Frente de Todos escuchó e interpretó ese mensaje, por eso, en este segundo tramo de la campaña, profundizamos las medidas que vecinos llevando adelante desde el 2019”, añadió.