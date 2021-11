Vecinos escrachan la casa de subnormal que publica videos golpeando a su perro

Las imágenes que el propio joven subió a las redes pegándole patadas y palazos a su propia mascota causaron indignación internacional. Esta tarde, vecinos de Loma Hermosa escracharon al cretino frente a su casa de la calle Jujuy.

“Voy a disfrutar esto”, dijo el adolescente de 16 años antes de surtir a golpes a su perrito y posteriormente subir a redes las imágenes que terminaron dando la vuelta al mundo.

Se trata de un pibe de Loma Hermosa, Tres de Febrero, que hoy recibió la visita de decenas de vecinos y organizaciones rescatistas para protestar frente a su casa.

“Gente, soy menor de edad para su información. Aunque logren hacer algo (lo dudo) no pasaré ni 1/4 de la condena. Y si me vienen a hablar de un psiquiátrico estaría de paso ahí. Como mucho un mes o dos con suerte. Y eso realmente no me importa”, escribió con total impunidad el peligroso sujeto.

Afortunadamente, la asociación protectora Abrigo Animal San Roque rescató al animal.”Ya todo encaminado. Esto no va a quedar en la nada. Vamos por todo para que esto no vuelva a ocurrir”, escribieron en sus redes.

Así fue como esta tarde, un nutrido grupo de personas protestó frente al domicilio del desdichado joven, situación que requirió la presencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. De todos modos la manifestación fue pacífica.