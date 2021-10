Bodart y Fierro encabezaron un encuentro con jóvenes del conurbano y la Ciudad en la Costanera Sur

“Estos sectores no dicen que quien genera estos privilegios y la desigualdad es el sistema capitalista. Nosotros tenemos propuestas de salida para la realidad que hoy padecemos”, aseveró. Y resumió: “Se nos están sumando muchos jóvenes decepcionados de las promesas incumplidas, que quieren enfrentar al FMI, ampliar sus derechos y construir un futuro sin desigualdad ni represión”.

“Sabemos que de las distintas fuerzas que se presentan, solamente los diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad son quienes se van a plantar en contra de un acuerdo con el FMI, que representa más ajuste; y son quienes con claridad van a defender los derechos de las mayorías y no seguir defendiendo las ganancias de las minorías empresarias. Nosotros estamos siempre del mismo lado, acompañando cada una de las luchas”, exclamó.

Fierro, por su parte, indicó: “Vemos que la salida para el descontento y la bronca con el gobierno no es volver a la derecha macrista, que ya fracasó, ni menos todavía a neoliberales retrógrados como Javier Milei o José Luis Espert, sino avanzar hacia la izquierda y enfrentar a toda la casta política del sistema votando al Frente de Izquierda Unidad y fortaleciendo al MST como alternativa anticapitalista y socialista”.