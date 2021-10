Los jardines maternales, Centros Educativos Municipales y Sumate celebraron, con juegos y sorpresas, Halloween

Por último, Priscila celebró: “Festejamos el día de Halloween con juegos al aire libre, estuvo muy bueno. Yo me disfracé de diabla y pasamos un lindo momento todos juntos después de tanto tiempo”.

En las instituciones educativas municipales de San Fernando no pasó desapercibido Halloween, fecha que despierta la imaginación de los más chicos y en las que las docentes elaboran juegos y decoraciones especiales. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente y candidata a concejal, Eva Andreotti, visitó el Centro Educativo Municipal 1, el Jardín Maternal Municipal “Nuestra Señora de la Guardia” y el programa Sumate, junto a la subsecretaria de Educación, Mariana Miola; y la concejal Ana Hansen.