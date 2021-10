Tolosa Paz, Macha, Vannelli y Leticia Guerrero participaron de un encuentro transfeminista en Morón

Estuvieron presentes, el intendente Lucas Ghi; el ex intendente de Morón y actual titular de Acumar, Martín Sabbatella; el jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella; la secretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, Cinthia Frías; y el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Laviuzza, entre otras funcionarias y mujeres.

Por su parte, la candidata a concejala remarcó: “Tenemos que salir a convocar a quienes están dudando, a quienes no fueron a votar. Tenemos un desafío enorme y fundamentalmente con las mujeres. Este año acá en Morón sumamos el programa acompañar, la entrega de los bolsos de los mil días, difusión y entrega de productos de gestión menstrual y mucho más”. Y agregó: “La agenda transfeminista se cumple, y tenemos que salir a buscar y contarles todas esas acciones, a las mujeres y compañeras del colectivo LGBTI”.

En ese marco, Tolosa Paz expresó que “la tarea que tenemos por delante es titánica, porque lo que está en juego es la posibilidad de seguir ampliando derechos en Morón”. “No podemos acostumbrarnos a vivir en una Argentina donde 6 de cada 10 pibes es pobre”, agregó. Y concluyó: “Quiero que luchemos contra la desigualdad social de esta patria, vamos a salir a luchar para poner este país de pie donde pibes y pibas tengan oportunidades, un futuro, un plato de comida, acceso a la salud y educación, porque son los derechos que no pueden estar muertos en la reconstrucción nacional y solamente nuestro frente político hará posible la transformación”.