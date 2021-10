Malena Galmarini y Mariano Cascallares visitaron a vecinas y vecinos de Almirante Brown

Por su parte, el intendente de Almirante Brown agregó: “La verdad es que en este año y medio, casi dos años, hemos avanzado muchísimo con todo lo que tiene que ver con los servicios de agua potable y de cloacas. En esta zona de Claypole, con la gestión anterior, se había colocado la cañería para poder generar la red de agua potable y después no se había concluido la obra, había quedado parada. Los vecinos y vecinas desde hace mucho tiempo estaban esperando este servicio, y para nosotros es una alegría real poder hoy concretar y compartir con ellos”.

Finalizada la visita, la presidenta de AySA declaró: “Fue una mateada muy amena con Betty y Luis, vecinos que nos permitieron charlar con ellos en la puerta de su casa y nos convidaron ricos mates con esta agua potable que hace muy poquito pudimos habilitar y hacía 10 años esperaban. Se había tendido la red en 2011 y producto de un montón de inconvenientes e incluso por el desfinanciamiento de la empresa entre 2015 y 2019 no se había terminado la batería de pozos de Glew que vinimos a poner en marcha el año pasado”.

Luis, vecino del barrio, quién recibió a los mandatarios en su casa, expresó: “Tengo 39 años en el barrio. Esto del agua es un adelanto muy bueno porque le cambia la vida a uno para mejor. Antes no sabía qué agua tomaba y ahora sí, es un agua buenísima. Hacía años que se esperaba esto y hoy es una realidad”.