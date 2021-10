Carolina Castro disertó en Vicente López junto al candidato local de “Vamos con vos”, Alan Avaca

Continuando con su recorrida por el conurbano, la candidata a diputada nacional por el espacio “Vamos con vos”, Carolina Castro, pasó por Vicente López donde estuvo a cargo del cierre de un ciclo de charlas organizado por el aspirante a concejal del distrito por el randazzismo, Alan Avaca. Ambos dirigentes brindaron una conferencia de prensa en la previa de la actividad.

En la jornada estuvieron presentes, las candidatas a legisladores comunales Andrea Menéndez y Florencia Zurini; y el concejal con mandato cumplido, el socialista Carlos Roberto.

Avaca fue quien abrió la rueda de prensa y expresó: “Buscamos darle una pluralidad diferente al Concejo Deliberante de Vicente López, que hoy está compuesto por dos fuerzas políticas que muchas veces responden a intereses nacionales y pierden de vista lo que tiene que ver con las problemáticas locales”. En ese sentido, remarcó: “Hay una demanda muy fuerte de los vecinos que tiene que ver con la pérdida del patrimonio cultural local; también con las excepciones al Código de Ordenamiento Urbano, que afectó la fisonomía de nuestro municipio”.

Por otra parte, agregó: “Tenemos un Congreso nacional compuesto por dos fuerzas políticas que dicen ser antagónicas pero se retroalimentan entre sí por especulación política. Entendemos que las voces de Florencio Randazzo y Carolina Castro son muy importantes para poder materializar distintas propuestas que pusimos sobre la mesa en lo que fue el debate de candidatos”.

Castro, por su parte, sostuvo que es necesario “explicarle a la gente que estamos frente a una elección legislativa, que no vamos a votar un presidente”. “Necesitamos que haya matices, otros voces en el Congreso y los Concejos Deliberantes. No podemos seguir en esta pelea entre blanco y negro que no nos lleva a ningún lado. Nosotros tenemos listas en cada uno de los distritos que pueden generar esa pluralidad de voces”, enfatizó.

“Es hora de darle la oportunidad de legislar a personas que están conectadas con la vida diaria. Muchos de nuestros candidatos son personas que se presentan por primera vez a una lección. Somos una fuerza nueva, y queremos dar un paso firme en esta elección para poder continuar con nuestro proyecto de cara al 2023. Venimos a aportar propuestas concretas, una mirada dialoguista, y vocación para gestionar”, completó.

Luego, consultada respecto de la constante inflación y la medida gubernamental de congelar y controlar precios, la candidata a diputada entendió que “no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo”. “El control de precios ya se probó y no dio resultados. También intentaron cerrar las exportaciones de carne pero el precio de ese producto no bajó”, remarcó.

“Sabemos que la inflación es multicausal. No creemos, como el macrismo, que dejando de emitir y controlando el gasto público se soluciona; tampoco creemos en lo que dice el kirchnerismo, que controlando y maniatando a la economía por todos lados va a detener este problema estructural”, analizó, y amplió: “Para controlar la inflación se necesita liderazgo político, previsibilidad y estabilidad. Por eso queremos que en estas elecciones los vecinos nos ayuden a empezar a construir un liderazgo político distinto”.

Finalmente, retomando el eje de la tan mencionada grieta, la dirigente señaló que “hace tiempo que la ciudadanía no elige convencida, opta por el voto castigo, y eso es muy malo”. “Eligen a aquel que puede lastimar o dañar al espacio político que no le gusta”, remarcó, y sugirió: “Los argentinos tenemos que dejar e votar de esa manera, tenemos que hacerlo convencidos y apostando a un nuevo liderazgo”.

“La grieta termina alejando a esos espacios de los problemas reales de la gente, porque están pensando en cómo anularse mutuamente. La política tiene que ser construcción y diálogo con el otro para buscar soluciones a esos problemas, por eso necesitamos un Congreso de voces nuevas que vengan a aportar soluciones innovadoras y creativas”, concluyó.