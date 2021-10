Carolina Castro en San Martín junto a Germán Pavone: “Necesitamos voces distintas en el Congreso y los Deliberantes”

La candidata a diputada nacional del espacio “Vamos con vos” visitó San Martín para brindarle su respaldo al candidato local del espacio. Ambos se reunieron con un grupo de vecinos en la Plaza Kennedy del centro del distrito. También brindaron una conferencia de prensa.

A días de las elecciones del 14 de noviembre, el espacio “Vamos con vos”, que tiene a Florencio Randazzo como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, trabaja para mejorar su performance electoral. En ese sentido, la candidata diputada nacional, Carolina Castro, pasó por San Martín, y compartió una reunión con vecinos en la Plaza Kennedy del centro del partido con el aspirante a concejal, Germán Pavone.

“En San Martín tenemos una lista muy interesante, y nos encantaría que los vecinos y vecinas nos acompañen”, sostuvo Castro, compañera de fórmula de Randazzo, en conferencia de prensa. “Creemos que es importante que en esta elección legislativa empiecen a aparecer voces distintas en el Congreso y los Concejos Deliberantes. Necesitamos matices, porque no puede ser que en Argentina se debata siempre entre el blanco y el negro, entre dos fuerzas que solo quieren anularse una a la otra”, agregó.

“Nosotros somos una fuerza nueva, racional y pragmática. Estamos focalizados en la gestión, y trabajamos sobre 24 propuestas para la Provincia, y nuestros candidatos distritales hacen lo mismo en sus partidos”, enfatizó. “Entendemos que el desencanto que tiene la gente la política tiene que ver con la falta de soluciones a sus problemas, por eso estamos concentrándonos en eso, en propuestas para lograr esas soluciones que nos demandan”, completó.

La candidata, que proviene del sector industrial, consideró que “la gran tragedia de nuestro país es que hace 10 años que no se genera empleo privado”. “Hoy tenemos una gran parte de la población que no encuentra sustento, y ese sustento se lo tienen que dar pymes, comercios, los pequeños talleres o las fábricas”, dijo, y planteó que “en Argentina hemos perdido eso por dos razones, primero porque los gobiernos no logran generar una macroeconómica estable y previsible; y además porque tenemos un problema estructural con inflación que no logramos resolver”.

“Sabemos que si bien las medidas económicas son materia de decisión del Poder Ejecutivo, creemos que en el Congreso se deben hablar estos temas. Nosotros tenemos un proyecto de ley de estabilización cambiaria, fiscal y monetaria, y si todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo frente a este tema daremos un primer paso para resolver” estas cuestiones estructurales, manifestó.

Puntualmente, sobre la cuestión de la inflación y la medida gubernamental y congelar y controlar precios, la dirigente entendió que “no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo”. “El control de precios ya se probó y no dio resultados. También intentaron cerrar las exportaciones de carne pero el precio de ese producto no bajó”, remarcó.

“Sabemos que la inflación es multicausal. No creemos, como el macrismo, que dejando de emitir y controlando el gasto público se soluciona; tampoco creemos en lo que dice el kirchnerismo, que controlando y maniatando a la economía por todos lados va a detener este problema estructural”, analizó, y agregó: “Para controlar la inflación se necesita liderazgo político, previsibilidad y estabilidad. Por eso queremos que en estas elecciones los vecinos nos ayuden a empezar a construir un liderazgo político distinto”.

Para finalizar, Carolina Castro expuso que “hace tiempo que la ciudadanía no elige convencida, opta por el voto castigo, y eso es muy malo”. “Eligen a aquel que puede lastimar o dañar al espacio político que no le gusta”, remarcó, y sugirió: “Los argentinos tenemos que dejar e votar de esa manera, tenemos que hacerlo convencidos y apostando a un nuevo liderazgo”.

“Nosotros creemos en la gestión y en trabajar para solucionar los problemas de la gente. Florencio Randazzo lo probó cuando fue ministro, y en su gestión, sobre los que ejes que trabajó, logró transformaciones, por ejemplo en el transporte ferroviario, los DNI o en implementar la tarjea SUBE. Cada uno de nuestros candidatos locales trabaja en ese sentido”, concluyó.

Por su parte, Pavone celebró la visita de la candidata e indicó: “Nosotros militamos nuestras ideas, y sabemos que el voto castigo no es el camino. La alternativa al kirchnerismo no puede ser el macrismo, que ya fracasó cuando tuvo que gobernar”. Y en cuanto al desarrollo de la campaña, mencionó que “pudimos mejorar nuestro trabajo de cara a las primarias, y ahora estamos llegando a vecinos a los que no habíamos llegado antes”.

“Redoblamos los esfuerzos, y siempre con propuestas, y en eso nos diferenciamos del kirchnerismo y el macrismo, que se cruzan con chicanas entre ellos. Son dos caras de la misma moneda”, afirmó, y sintetizó: “Nosotros invitamos a la gente a votar diferente, para que no le sigan dando espacios de poder a los mismos de siempre”.