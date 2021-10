Un colectivero atropelló y mató a un motociclista en San Miguel

El conductor de la moto fue identificado como Iago González, de 21 años, y al momento del impacto no llevaba casco. Murió en el acto.

El hecho ocurrió en la intersección de Gaspar Campos e Irigoin. Ambos vehículos circulaban a alta velocidad e intentaron cruzar al mismo tiempo. No obstante, el bus cruzó con el semáforo en rojo.