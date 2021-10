San Isidro: Camareros, el oficio que generó furor en los jóvenes del barrio La Cava

Además, valora que “todos tengamos acceso a la educación”, ya que el centro de formación se encuentra en un barrio vulnerable. “Los chicos quieren estudiar más porque no tienen que viajar y gastar en traslados”, finaliza Cáceres.

Tedesco señala que este oficio es ideal para aquellas personas que son “inquietas”, que quieren “divertirse” y les gusta “moverse”. Y ese fue el caso de Anabella Cáceres: “Me anoté porque no me puedo quedar quieta y ahora mi sueño es trabajar de esto”.

Sin embargo, reconoce que no esperan que tuviera tanto éxito desde un inicio. “Vinieron más de 30 chicos y tuvimos que guardar otras vacantes para otro grupo por protocolo. Fue impresionante la aceptación que tuvo en el barrio. Se produjo una química especial entre nosotros y los alumnos”, cuenta el reconocido chef.

En ese sentido, Milagros Samoa, de 23 años, destaca que las pasantías sean en uno de los polos gastronómicos más importantes del distrito. “Tenía nervios, me temblaban las piernas cuando lleve mi primer plato a una mesa”, recuerda en sus inicios con timidez. Y sigue: “Los profes son muy copados, me ayudaron a tranquilizarme y a que pierda el miedo. Hoy llevo hasta tres platos en una mano”.

Incluso los chicos y chicas pueden asistir al curso y traer a sus hijos. “Por eso digo que no solo es un lugar de capacitación y contención, sino de la familia”, indica La Mónica.

“Si bien me interesaba la gastronomía, nunca me vi trabajando en eso. Pero cuando pusieron este lugar en el barrio decidí anotarme. Fue la mejor decisión de mi vida. Es una experiencia inolvidable y en solo dos meses ya estoy trabajando en un restaurante del Bajo de San Isidro”, cuenta con emoción Axel Maldonado, de 21 años, que vive con su abuela a escasos metros del centro municipal inaugurado con el objetivo de formar a jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral.

Desde que el Municipio implementó este curso en un centro de inclusión en el barrio de Beccar no para de sumar adeptos. En estos días, los alumnos forman parte del staff gastronómico del festival de Bocas Abiertas.