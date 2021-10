Secretario del gremio municipal de Tres de Febrero fue desfigurado por barrabravas en acto político

Parte de la trifulca quedó captada por un video, sin embargo, la peor parte de la agresión no tuvo registro. En ese momento fue cuando Collia terminó golpeando su cabeza contra el suelo, mientras recibía patadas y trompadas en todo el cuerpo.

Todo se inició cuando el hombre del radicalismo tresfebrerense increpó a miembros de la seguridad del club que no le permitían el ingreso ya que la instalaciones del microestadio estaban colmadas. Momentos después, las vociferaciones continuaron y resultaron a una brutal golpiza que dejaron al sindicalista de avanza edad con heridas de consideración.