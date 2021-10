Policía Ecológica y Municipalidad clausuraron una fábrica clandestina que operaba con químicos en San Martín

La investigación, llevada a cabo por personal de investigación del área de Delitos Ambientales de la Delegación San Martín de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, comenzó a raíz de varias denuncias. Los efectivos policiales constataron que sobre la calle Pellegrini ingresaban vehículos con tambores metálicos con químicos de forma irregular, y que no existían antecedentes documentales relacionadas con la operatoria.

This site is protected by wp-copyrightpro.com