Sujarchuk y Costa encabezaron un coloquio con los secretarios de Producción de los 135 municipios bonaerenses en Expo Escobar

“A partir del diálogo, queremos generar el contexto propicio para la promoción y el desarrollo productivo. Por eso impulsamos este espacio en Expo Escobar, con el objetivo de mostrar el verdadero potencial que tiene no solo nuestro distrito sino todo el territorio bonaerense, que es el motor económico de la Argentina”, afirmó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com