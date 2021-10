Los ministros Nardini, Kreplak y Álvarez Rodríguez con agenda de obras junto a intendentes

También estuvieron presentes los intendentes Mario Ishii, de José C. Paz; Carlos Osuna, de General Las Heras; Damián Selci, de Hurlingham; Alberto Descalzo, de Ituzaingó; Leonardo Boto, de Luján; y Ricardo Curutchet, de Marcos Paz.

Por su parte, Kreplak destacó: “Es un trabajo en red con los municipios, monitoreamos las necesidades y vemos cómo recuperamos el capital histórico en materia de salud de la provincia”. Además, sostuvo que “es dar respuestas reales que transforman la vida a las personas, para que cuando vayan a un hospital, vean que funciona la electricidad, que hay agua, ascensores, que no se llueve. Esto se viene haciendo hace mucho pero hay cosas que tenemos que seguir mejorando”.