Noe Correa y Luis Vivona recorrieron una obra en Villa de Mayo

Por su parte, Vivona dijo: “Cuando Leo asumió la responsabilidad de la intendencia planificamos la obra pública desde el barrio hacia el centro en todas las localidades y ciudades del distrito. Congresales permite llegar a Eva Perón y agilizar el camino hacia la estación. Ya no habrá más barro ni incomodidad”.

“Es una conexión muy importante para todos los vecinos. Ellos están felices porque estaban ansiosos con esta obra. Y no solamente embellece el barrio sino también que les da valor a sus viviendas”, agregó la intendenta.

La jefa comunal afirmó: “Este es el tercer tramo que nos faltaba para hacer la conectividad de esta arteria principal que nos acerca a la avenida San Martín. El año pasado inauguramos con Leo Nardini los primeros dos tramos y hoy me toca visitar a los vecinos y seguir con este tercer tramo”.