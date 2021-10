Con una gran convocatoria, finalizó la tercera edición del curso “Compost en casa” de San Fernando

Por último, la vecina María Laura celebró: “Estoy muy conforme con el curso, yo compostaba pero aclaré muchas dudas que tenía. Ahora me anoté en el curso de siembra con dos ingenieros agrónomos como docentes y estoy entusiasmada”.

Y Graciela, de Villa Nájera, agregó: “La verdad que me pareció muy bueno; yo había empezado a hacer compost por mi cuenta, pero mal. Esto está buenísimo, porque nos enseñan bien cómo hacerlo. Es muy bueno para que uno se distraiga y aprenda nuevas cosas. Espero poder hacer más cursos así”.

Quienes participaron de la iniciativa municipal también opinaron. Por ejemplo, Sofía comentó: “El curso me pareció espectacular, es buenísima la idea y la profesora fue muy didáctica. Reciclar es lo mejor que podemos hacer y me sirve mucho para mi huerta”.