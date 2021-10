El premio que se entrega el día 29 de octubre, tendría ya claro su ganador, la votación final se ha hecho púbico por una supuesta filtración que se ha compartido en redes con los nombres y las votaciones finales que ha corrido como la pólvora y que dejaría al astro argentino en segundo lugar y le darían el galardón a uno de los delanteros europeos que ha ganado todo con su actual club y que el año anterior se le consideró el “ganador moral” al no poder celebrarse el galardón por la crisis sanitaria del coronavirus, el polaco Robert Lewandosky

Messi no sería el ganador del balón de oro según una filtración