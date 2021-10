El Concejo de Morón aprobó el financiamiento de la obra Parque Reserva Ecológica Isla Verde

Las y los ediles convalidaron un convenio en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para la puesta en marcha del proyecto Centro Interuniversitario de Morón – Etapa 1, ubicado en el viejo edificio Antonelli de Morón Sur, cuya puesta en valor requerirá una inversión de 130 millones de pesos. Allí se crearan aulas, sanitarios, un Salón de Usos Múltiples y otras dependencias. En cuanto a esto, la concejala del Frente de Todos, Julieta Laviuzza, dijo que “este proyecto dará acceso a la educación superior a jóvenes y adultos, tanto de Morón cómo de distritos aledaños, beneficiando a una enorme cantidad de personas que no tendrán que realizar largas distancias para poder estudiar”.

