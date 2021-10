El intendente Jorge Macri recorrió Castelli en apoyo a los candidatos de Juntos

Por otra parte, el jefe comunal hizo referencia a la situación social: “La sociedad tiene múltiples angustias, la inseguridad, la economía, que un familiar quiere irse al exterior, o que sus hijos no tuvieron educación durante un año y medio, la gente está viviendo mal y hay que cambiar esta realidad. El gobierno nacional y provincial no brinda respuestas a las necesidades de la gente”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com