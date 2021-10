“Estamos recuperando lo perdido en la pandemia”, dijo Kicillof en la inauguración de la Expo Escobar 2021

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue quien ofreció de principal orador del acto, tanto en la duración de su discurso como en el énfasis del mismo. “Es absolutamente necesario en este momento hacer una gran reunión entre empresarios, dirigentes políticos, los tres niveles de gobierno y el público en general”, dijo Kicillof, señalando también que “cuando convocamos al diálogo a políticos opositores no quieren venir, pero los empresarios sí, porque ellos no vienen a hacer política, sino que vienen a discutir el futuro del país”.

“Es el multievento de negocios más importante del país”, expresó Sujarchuk, afirmando que “es una muestra de que no somos solo un Estado recaudador, somos un Estado promotor”. El intendente de Escobar manifestó que “la gente quiere que trabajemos juntos para darles soluciones concretas y seguir desarrollando la Argentina que todos queremos”, anunciando que habrá “Expo Escobar 2022, 2023, y todas las que podamos hacer en el futuro”.