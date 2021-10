El gobierno de San Fernando llevó adelante nuevos operativos de salud y zoonosis en el Delta

La subsecretaria de Salud Pública, Claudia Regenjo, explicó: “Estamos realizando operativos de zoonosis semanales y en algunos lugares donde los vecinos no pueden acceder. Llegamos con operativos de salud y vacunación contra el coronavirus y también de calendario. Estuvimos en el Club 9 de Julio y el Club Felicarias, donde llevamos un total de 40 vecinos vacunados en cada lugar. Próximamente estaremos en Club Regatas de Paraná Miní y Nueva Esperanza”.

