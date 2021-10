Cobarde la roba a una adolescente a metros de un colegio en Villa Ballester

Ocurrió anoche en José C. Paz..

Ayer, a plena luz del día, un cobarde ratero atacó a una chica que salía de la escuela en la intersección de Urquiza y Sarandí, en Villa Ballester. Ante la mirada de una compañera, una mamá y una criatura, las que no actuaron frente al hecho, forcejeó con la adolescente para quitarle el teléfono celular, lo que finalmente ocurrió.