Multitudinaria movilización de la Federación en apoyo a los trabajadores municipales de Lanús

El Secretario General del STML, Miguel Pedelhez, expresó: “En la persona del Secretario General de la Federación, Oscar Ruggiero, y de su Secretario Adjunto Nito Bertinat, que tomaron la decisión de acompañarnos, les quiero agradecer a todos los municipales de la provincia desde el corazón de un viejo dirigente, porque lo de hoy fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Tengo 47 años de actividad sindical, y hoy fue uno de los momentos más gratificantes en mi trayectoria como dirigente”.

