Tres detenidos gracias al anillo digital de San Miguel

Ocurrió anoche en José C. Paz..

El anillo digital de la Municipalidad de San Miguel alertó sobre el ingreso de un vehículo Citroën C4, que estaba cargado en la lista negra a modo de “identificación”. Rápidamente desde el COM se inició un seguimiento por las cámaras del municipio, quienes detectaron cómo esta banda hurtaba en tiempo real pertenencias de un vehículo.

Un vehículo que ingresó al partido fue detectado por las lectoras de patente, se realizó un seguimiento, cometieron un delito y fueron detenidos in fraganti.