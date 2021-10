Noe Correa visitó la Unidad Local de Gestión “Grand Bourg Norte”

Correa expresó: “Me reencontré con los trabajadores de la Unidad Local de Gestión “Grand Bourg Norte”. Estuve cinco años y medio como secretaria de Servicios, así que esta es mi segunda familia. Verlos tan felices con esta renovación que se hizo en su lugar de trabajo, me pone muy contenta”. Y continuó: “Cuando le presenté a Leo Nardini esta propuesta, estando como secretaria de Servicios, no dudó en darme el okey, y hoy esta Unidad Local de Gestión ya está terminada”.

