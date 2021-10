El presidente recibió en Casa Rosada a docentes de un colegio secundario de Temperley

“Luego nos prendimos algunos profes a describirle al señor presidente la realidad educativa que hoy estamos viviendo, y el presidente no hizo más que agarrar un papel, anotar su número de teléfono, acercárnoslo y pedirnos que le escribamos. Cuando le escribimos al Whatsapp nos respondió, nos citó acá hoy en la Casa Rosada y nos dio mucho más tiempo del que pude haber imaginado”, relató Leccese sobre cómo se gestó el encuentro de hoy.

“La verdad que la reunión fue increíble. El presidente fue muy cálido y nos llevó a un recorrido por la Casa Rosada”, explicó la educaora, y dijo: “Como profesional y como docente nunca me hubiera imaginado estar sentada en una mesa hablando con el presidente de la Nación y con el ministro de Educación sobre las problemáticas de la escuela, y traerles todas las propuestas que habíamos preparado con mis colegas”.

El profesor de Biología destacó que “hubo una empatía enorme” por parte del presidente con las situaciones que viven los docentes, y dijo: “Nos atendió de manera brillante, nos dedicó muchísimo tiempo, nos contestó de manera personalizada. Como argentino realmente me ha conmocionado mucho”.