El Concejo Deliberante aprobó la creación del Hospital Municipal “Doctor Horacio Dupuy”, en Garín

También se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que establece el estacionamiento a 45 de vehículos camioneta, pick up y/o gran porte en calles céntricas de Belén de Escobar con el fin de reordenar el tránsito y brindar seguridad.

Se aprobó el proyecto de resolución por el que se declara de interés legislativo la participación del ex jugador de “los Murciélagos”, Gustavo Maidana, y de los profesores y montañistas del Grupo de Trekking y Aventura Escobar en la Travesía Funke-Naposta Tres Picos.