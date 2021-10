Malvinas Argentinas homenajeó a Néstor Kirchner

Luis Vivona, candidato a senador por la Primera Sección, cerró el emotivo evento en conmemoración al onceavo aniversario de la desaparición física del ex presidente. El microestadio de la Cooperativa Telefónica Tortuguitas albergó a más de 7 mil militantes. Leo Nardini, por cuestiones de agenda, dio apertura al acto mediante un video. Del acto, donde participaron todos los candidatos locales del Frente de Todos, también oficiaron de oradores la intendenta interina Noe Correa; la primera candidata a concejal, Sol Jiménez Coronel; el candidato a consejero escolar, Alejandro Perrone; y el secretario de Juventud del Partido Justicialista malvinense, Gerardo Ontivero.

Vivona, en lo que fue un emotivo acto, dijo: “Néstor es el punto de encuentro. Imagínense la importancia y la figura de Néstor que nos une hoy acá, luego de once años de no estar con nosotros. Él vino para quedarse porque llevó al pie de la letra el pensamiento de Perón y de Eva y lo hizo realidad en unos de los momentos más difíciles de nuestro país”. “Néstor restituyó los derechos, nos hizo creer, nos hizo volver a confiar en que se podía vivir mejor”, subrayó.

Luego, apuntó sobre los que quieren instalar la existencia de una grieta: “No hay grieta, acá somos militantes, somos vecinos, somos compañeros”. “La verdad es que Néstor nos une para abrirnos a la sociedad. Nos juntamos para seguir trabajando por el cien por cien de los vecinos malvinenses. Nosotros no dividimos nuestra sociedad, gobernamos para todos, para todos nuestros vecinos, no importa donde vivan, no importa lo que tengan. Esa es nuestra gestión de gobierno, y lo demostró Leo en el 2019 y lo vamos a volver a demostrar en noviembre”, sostuvo.

Leo Nardini, cumpliendo funciones como minisitro, no pudo estar presente en Tortuguitas, pero grabó un mensaje. “Nosotros somos una de las mil flores que florecieron en la política gracias a Néstor y tenemos que llevar con honor todo ese esfuerzo, esa militancia, ese fuego que llevamos dentro para rompernos el alma y hacerlo de la mejor manera posible para que cada uno de nuestros vecinos y vecinas de Malvinas pueda vivir de la mejor manera”, dijo.

“No hay que salir a la calle solo cuando hay elección, hay que estar siempre al lado de la gente. Porque lo más importante es la gente, eso es lo que quería Néstor, y es el legado que nos quedó”, enfatizó. Y dejó una clara postura de cara a las próximas elecciones: “Vamos a volver a hacer historia el 14 de noviembre en nuestro municipio”.

Por su parte, Correa expresó: “Nos encontramos paras recordar con mucho amor, con mucho orgullo y con las convicciones más firmes que nunca de quien nos propuso soñar, de quien priorizó el crecimiento de un país, quien llevó como bandera los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, nada más y nada menos que nuestro querido compañero Néstor Kirchner”. “Quiero proponerles que continuemos con esa historia que acá iniciamos con Luis y continuamos con Leo. No paremos. Queda mucho por hacer y somos nosotros los que tienen que poner esa energía para poder lograr lo que falta. Esto es un proyecto colectivo”, agregó.

Por último, Sol Jiménez Coronel habló de los “miles de jóvenes que se sintieron inspirados en esa lucha, en esas ideas” de Néstor Kirchner, “y hoy esas ideas están representadas en nuestro proyecto político”. “Sabemos que hay que tener los pies sobre la tierra y sabemos que este es el proyecto que debemos transmitir a nuestros vecinos porque la política, como decía Néstor, transforma la calidad de vida de la gente, da derechos, educa. Hoy en Malvinas Argentinas estamos haciendo historia, pero estamos haciendo historia con la esencia de Néstor. Compañeras, compañeros, no dejemos de caminar. Transformemos la realidad de nuestras vecinas y vecinos”, completó.