Piqueteros dejaron inconsciente a un hombre que se quejó por el corte de avenida Croacia

Una ambulancia asistió al vecino agredido pero, a pesar de la proximidad de un hospital municipal, no fue trasladado y debió volver a su domicilio en transporte público. Según su familia se recupera pero presenta golpes en todo el cuerpo y no recuerda los hechos ocurridos anoche.

Todas las noches hay un corte en avenida Croacia, a la altura del barrio Vucetich. El reclamo: Asfaltos. Pero los funcionarios no son afectados por estos eternos piquetes, los perjudicados siempre son los trabajadores, como un vecino de 67 años que volvía de trabajar a bordo de un colectivo de la línea 449, y ante la interrupción en el tráfico reclamó a los manifestantes, los que lo agredieron brutalmente hasta dejarlo inconsciente.

Que la anarquía gobierna en la provincia de Buenos Aires no es novedad. Que la incapacidad del ministro de Seguridad, Sergio Berni, da luz verde a la violencia en las calles bonaerenses tampoco sorprende. Además, es notorio el grado de intolerancia que afecta a nuestra sociedad fruto de meses de encierro resultado de las políticas sanitarias del gobernador Axel Kicillof. Todo este coctail resultó anoche en el ataque a golpes a un hombre por parte de vecinos piqueteros en las calles de José C. Paz.

Ocurrió anoche en José C. Paz. Los cortes en el tránsito de una de las principales vías de José C. Paz son diarios y perjudican mayormente a trabajadores. Anoche, ante el reclamo de un hombre, los piqueteros lo atacaron a golpes y lo dejaron inconsciente con la cabeza abierta.

