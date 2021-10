Pirillo confronta con los industriales y propone un innovador y nuevo cómputo del aguinaldo

Por último, manifestó: “Agradezco al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que me lea y presente mis proyectos, pero sería amable y generoso de su parte que reconozca la autoría intelectual de los mismos, y en particular este nuevo que presento”.

Para el dirigente, “esto también podría ser utilizado para resolver actuales injusticias, como por ejemplo en el caso municipal, en donde el agente es ascendido de categoría, y en donde la ley establece que para poder jubilarse con ese último cargo y ese último mayor sueldo, tiene que haberse desempeñado en el mismo durante 3 años consecutivos o 5 años alternados”. “Quiere decir que si esta 2 años, 11 meses y 29 días, y le falta un día, no cumple con los 3 años y se jubila indignamente con la categoría anterior a la de su último ascenso. Esto se podría resolver computando estos años de aportes del aguinaldo o que el agente pague la diferencia adicional en el caso que le faltare algunos meses proporcionalmente a la categoría actual y a su último salario”, ejemplificó.

“Es decir, para aquellos empresarios que se fastidian por tener gente mayor si se le computaran estos años los mismos se jubilarían antes, no por regalo de nadie, sino porque el trabajador los pagó. Igual regla le cabe al Estado nacional, provincial y municipal”, planteó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López.

Ante tamaño atropello típico de carteristas y no de verdaderos empresarios, producto de empresarios sin ningún ingenio que solo buscan arrebatar derechos y ponerse a la altura de los negreros expoliadores de antaño que amasaban fortunas a costa de la salvaje explotación humana como Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, Henry Ford, George Westinghouse, William Boeing, Thomas Edison o John Rockefeller, como dirigente sindical propongo la reforma de la ley vigente que computa el sistema de años de aporte para obtener el beneficio jubilatorio”, sostuvo Pirillo.

Ante la amenaza de la UIA de eliminar derechos, Victorio Pirillo, titular del gremio municipal de Vicente López, manifestó lo siguiente: “Mi planteo deviene a raíz que la Unión Industrial, a través de su vocero oficial Funes de Rioja, plantea la eliminación de las indemnizaciones, y que el régimen vacacional sea pagado por el mismo trabajador. Como si esta aberración jurídica fuera poco ahora grupos vinculados a la UIA, no contentándose con tamañas injusticias pretenden ir más allá y plantean la eliminación del aguinaldo”.