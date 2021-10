Xana Rodríguez: “Es trascendental que el oficialismo conserve la presidencia del Concejo Deliberante”

En esa tónica, dejó en claro que “en San Martín la unidad está garantizada, porque lo creemos necesario para sostener las políticas a largo plazo que queremos llevar adelante, y porque además no nos incomodan las diferencias”. “Hemos encontrados diferentes mecanismos internos para salvar diferencias y generar puntos en común para trabajar por un San Martín mejor. Somos una coalición de gobierno comprometida de cara al futuro”, finalizó.

Para cerrar, la referente del Frente de Todos hizo alusión a la unidad del espacio a nivel local. “Casi todos los espacios que confluimos en el Frente de Todos estamos muy cómodos trabajando juntos, lo que no significa que no tengamos conciencia de las diferencias internas que tenemos”. “El Frente de Todos nació como una coalición electoral pero se transformó en una coalición de gobierno, superándose a sí mismo”, aclaró.

“La oposición en San Martín especula con la posibilidad de ganar la elección, pero no sabemos si está pensando en los problemas de los vecinos y vecinas. Está en un juego más ligado a la especulación política, por lo que entiendo que su rol va a ser obstruir las iniciativas municipales que trabajar para generar políticas superadoras”, lanzó. “Nosotros vamos a trabajar para que la presidencia del Concejo Deliberante sea del oficialismo municipal”, sintetizó.

Asimismo, sobre la paridad de fuerzas que habrá en el recinto, y al respecto del debate sobre la presidencia del cuerpo, la aspirante a edil opinó: “Sabemos que si un oficialismo no tiene mayorías, cualquier iniciativa de políticas públicas en territorio es mucho más difícil llevarla adelante”. Por eso, para ella, “es trascendental que el oficialismo conserve la presidencia del Concejo Deliberante”. “De esta forma podemos desarrollar las políticas municipales que están en agenda hoy y pensar en nuevas”, añadió.

No obstante, explicó que “es obligación del oficialismo municipal tener un dialogo con el vecino sobre lo realizado por la Comuna”. “El ciudadano es, primero que nada, vecino de San Martín, y lo primero que ve cuando sale a la calle es la gestión municipal” enfatizó, y dijo: “Seguramente esté enojado o disconforme con los grandes temas nacionales que el Frente e Todos no ha podido abordar a causa de la pandemia, pero lo primero que ve en términos políticos es lo que hace un gobierno municipal. Por eso tenemos que ser capaces de mostrarle al vecino y la vecina el buen trabajo que hacemos a nivel local, y eso hará que se puedan sentir más cerca del Frente de Todos”.

Consultada sobre una nacionalización de los comicios, la dirigente massista declaró que “como en casi todo el conurbano, las elecciones son muy nacionalizadas (…) porque consumimos medios nacionales, porque estamos pegados a la Ciudad de Buenos Aires, y porque los grandes liderazgos a nivel país suelen estar protagonizados por dirigentes del conurbano o porteños”. “Fue una elección muy nacionalizada y se discutieron problemas que existen y que hemos heredado del gobierno anterior y se acrecentaron con la pandemia. Son problemas que no pueden solucionar un intendente o un Concejo Deliberante”, subrayó, y convocó a los ciudadanos y ciudadanas a “renovar un voto de confianza a un gobierno que pensó en los sectores más débiles” durante la pandemia.

“La elección dio la posibilidad de expresar enojos y frustraciones, que sin dudas tienen que ver con acciones del gobierno, pero también con las situaciones generadas por la pandemia”, reiteró. “Hay muchos vecinos y vecinas de San Martín que no fueron a votar, y confío en que buena parte de esos vecinos y vecinas ahora nos van a elegir”, sostuvo, y entendió que expresaron su malestar quedándose en casa y no participando de las PASO. “En la elección general van a renovar un voto de confianza con nuestra gestión. En San Martín la elección se va a revertir”, completó.