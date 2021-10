Brown: “Un acuerdo exitoso no debe pasar por una empresa o un funcionario, sino por todos los efectores de la vida del país”

El director ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino, Carlos Brown, insiste en la necesidad de una mesa de diálogo nacional para que el país salga de la crisis “con crecimiento, con producción y con trabajo”. Su visión sobre el control de la inflación y los programas del gobierno de congelamiento de precios en los alimentos.

“La lógica dice que va a ser muy difícil” bajar la inflación en los alimentos a través del control de los precios. “Las experiencias anteriores no han sido positivas”, consideró al respecto de los programas como Precios Congelados.

“Los alimentos pasan desde el productor primario hasta la góndola por componentes como la cuestión impositiva, la logística y la intermediación, lo que es muy difícil de controlar sin un proceso de estabilidad monetaria”, lo que se vio durante los mandatos de Carlos Menem, al margen de las consecuencias posteriores.

“Siempre los procesos inflacionarios en Argentina han sido muy complejos por multiplicidad de causas, como monetarias, fiscales y crediticias”, dijo Brown, y manifestó la dificultar del transporte, “con fletes que sale más caros que enviar productos a Europa, y la falta de ferrocarriles” que abaraten costos logísticos.

“Un acuerdo no debería pasar por una empresa o un funcionario, el acuerdo exitoso tiene que ser fruto de una decisión política acompañado por todos los efectores de la vida del país”, sostuvo el ex ministro en cuanto a su reiterado pedido de una gran mesa de diálogo nacional entre dirigentes políticos, gremiales, sociales, empresarios y cultos religiosos, como ocurrió en 2002.

A diferencia de 2002, el presente no tiene lideres claros para sentarse a esa mesa. Al respecto, Carlos Brown reconoce una disgregación de las fuerzas políticas, sumada a las diferencias en el seno del gobierno, “desde el Movimiento Productivo Argentino hacemos una apuesta fuerte, lograr un consenso entre todos los efectores de la vida argentina, y si esto no se da, estoy convencido que no habrá solución”.

“El hecho de las elecciones de noviembre es coyuntural, como viene se va”, consideró el ex diputado, y reiteró que “la Argentina solo sale con crecimiento, con producción y trabajo, y para lograrlo debe haber acuerdo entre todos”.