Juan Andreotti y Victoria Tolosa Paz recorrieron San Fernando y dialogaron con los vecinos

Por su parte, Victoria Tolosa Paz dijo: “Es muy importante poder acompañar a Juan y a todo el equipo que lleva adelante la enorme tarea de poner en marcha a la Provincia. Visitamos una industria con niveles de exportación muy importantes, donde no solamente el diseño y el conocimiento, sino el valor agregado de una empresa pyme de San Fernando, nos pone en las principales góndolas del mundo y nos llena de orgullo. La tarea que hace el Municipio de acompañamiento y expansión de sus capacidades productivas, es fundamental. Agradezco a Juan Andreotti por su mirada puesta en cómo San Fernando construye valor, identidad y oportunidades”.

