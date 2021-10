El gobierno anunció la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para grupos de riesgo

Por último, se comunicó que se dejará de exigir la cuarentena a los extranjeros menores de 18 años que no estén vacunados, así como tampoco será necesario para los turistas presentar el testeo negativo de coronavirus a los 7 días del ingreso al país.

“En la pandemia había mucha preocupación del sector turístico por no poder recuperar la conectividad, pero hay que decir que la estamos recuperando y en el 2022 vamos a estar con la misma cantidad de asientos disponibles que estábamos en pre pandemia. Esto habla de una recuperación del sector muy por encima de lo que está pasando en otros países”, sentenció Lammens.