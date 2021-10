“Feliz cumpleaños gay”, el retrógrado humor de un dirigente del Pro de San Miguel

Si bien puede tratarse de un saludo típico entre hombres que guardan una amistad cercana, no es menos cierto que se trata de un cliché propio de la heteronormatividad vigente: tildar de homosexual a alguien a modo de chiste como si fuese una connotación negativa.

El secretario del Concejo Deliberante de San Miguel saludó a su compañero del Pro y ex titular de PAMI Diego Traian con un mensaje que banaliza a la comunidad LGBTIQ+. Minutos después lo borró.