El massismo impulsa una Ley para evitar la “puerta giratoria” en delitos con armas de fuego

La reforma crea además de las figuras básicas la “portación ilícita agravada” con penas de hasta 12 años de prisión y alcanza al delincuente que tenga antecedentes por uso de armas o delitos intencionales previos contra las personas, al que porte el arma en un establecimiento educacional, de salud, en centros de culto, en espectáculos deportivos, culturales, cuando se empleen armas que hayan sido utilizadas en otro delito, cuando sean “tumberas” o modificadas para lograr mejor alcance, precisión o poder de fuego, cuando tengan numeración borrada, adulterada o cuando se porten en vehículos motorizados, como lo hacen sicarios, piratas del asfalto, secuestradores, atracadores, etc.

El nuevo abanico de herramientas legales está destinado a intervenir y frenar “la puerta giratoria” en las primeras fases del “camino del delito”, cuando el delincuente porta el arma y aún no ha robado, lastimado o matado a nadie.

En la actualidad, llevar encima un arma de fuego ilegalmente tiene un castigo de 1 a 4 años de cárcel, lo que permite la condena en suspenso. La nueva ley no sólo eleva ese máximo a 8 años, sino que, establece “nueve agravantes”, que incluye la detención y otorga penas a cumplir en todos los casos. “Pusimos el foco en el delincuente armado y modificamos la ley penal”, expresó Gutiérrez.

“Hay que mandar un mensaje legislativo que no deje dudas y que permita a las autoridades ir a buscar las armas a manos de los delincuentes”, aseveró el legislador.