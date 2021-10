San Isidro se sumó a la campaña de concientización contra el cáncer de mama

Héctor de Mayo que paseaba por la zona, se sorprendió con la iniciativa. “Es increíble todo lo que hicieron. Me da mucha emoción ver todo esto. Todos los municipios deberían ocuparse de las cuestiones de salud como lo hace San Isidro”, sostuvo.

Cerca del mediodía, un grupo de mujeres se acercaron con sus botes al Río de la Plata. Pero ellas no eran deportistas comunes, sino un ejemplo de superación por haber pasado por un cáncer de mama. Todas pertenecían a la Asociación Civil Rosas del Plata. Reman porque la actividad les brinda un plus en el tratamiento relacionado con secuelas que dejan algunas prácticas oncológicas.

En ese sentido, la especialista destacó que un diagnóstico temprano a través de una mamografía que encuentra al cáncer en un estado inicial cuando todavía es asintomático y no se pudo tocar por autoexamen mamario, puede curarse en más de un 90 por ciento de los casos. “Incluso el cuerpo no sufre tanto, ya que suelen ser cirugías pequeñas, generalmente se puede mantener la mama y el tratamiento luego de la cirugía suele ser de corto tiempo”, contó.

En el paseo costero de San Isidro se instalaron diferentes stands para brindar información actualizada por profesionales de distintas áreas y fundaciones para anticipar la enfermedad, tratarla y curarla. “Por la pandemia y la cuarentena, bajaron hasta un 70 por ciento los controles ginecológicos. Por eso más que nunca decidimos acercarnos a los vecinos y generar conciencia en las mujeres para que no suspendan su visita al ginecólogo ni a los estudios de diagnóstico”, indicó Lorena Lainati, subjefa de Oncología del Municipio.