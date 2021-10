Zencich con diputados de Juntos visitaron una escuela y una parroquia de Merlo que asiste a 250 chicos

La recorrida por el distrito continuó en la Parroquia Patrocinio San José del Padre Hugo, donde funciona un emprendimiento social que gracias a las donaciones que le llegan de vecinos, pueden asistir a 250 chicos de bajos recursos en el barrio General Belgrano. El Padre les relató que no reciben ayuda del Estado y que contiene a los niños y sus familias brindando una ayuda social y espiritual a los más necesitados.

Los dirigentes de Juntos recorrieron las instalaciones educativas de la EP N°48 de Merlo, con la secretaria Graciela Aguglia, quién les contó que la institución no tiene cooperadora y solicitó pintura, materiales de librería y una impresora, la cual se realizó la donación de la misma para la escuela. También participó de la visita la consejara escolar y presidenta de la Coalición Cívica-ARI Gabriela Zapata.