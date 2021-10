Alessandrini: “Es imprescindible para los trabajadores y trabajadoras que gane el Frente de Todos”

“Lo más importante es que el gobierno tomó nota y avanza en mas distribución. Lo que pase en las elecciones no tiene que cambiar el rumbo. El gobierno empezó a proponer una agenda a largo plazo y es fundamental avanzar en ese sentido los años que quedan de mandato” concluyó titular de ATE Zona Norte.

Consultado por las medidas que tomó el gobierno luego de las primarias, el dirigente gremial respondió: “El gobierno tomó nota, escuchó y no se enojó. Se tomaron políticas acertadas que apuntan al mercado interno para reactivar la economía. Estos dos años hay que profundizar las medidas a favor del trabajo, la producción y la soberanía”.

Por otro lado señaló que “se están disputando dos proyectos de país, uno que es colectivo y otro que apuesta al mercado financiero y que cada uno se salve solo”. “Esas políticas se probaron y no funcionaron. Profundizan los problemas del pueblo”, remarcó.