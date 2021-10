Lucas Ghi encabezó la recorrida por supermercados para garantizar el acuerdo de precios

Al respecto, el jefe comunal explicó: “Trabajamos para preservar el poder adquisitivo de nuestras familias. Es por eso que monitoreamos si efectivamente existen en las góndolas los productos y si el precio se corresponde con lo establecido por el gobierno nacional”. Y agregó: “Queremos honrar que las familias tengan poder de compra y no se vean limitadas por un incremento desmesurado de los precios”.

