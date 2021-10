Galmarini y Andreotti recorrieron las nuevas obras viales sobre la Ruta 197, que conectan Tigre y San Fernando

Por su parte, Andreotti declaró: “Esta es una obra muy esperada por todos los vecinos de Tigre y de San Fernando hace muchísimos años, ahora financiada por el gobierno nacional y el Ministerio de Obras Públicas a quienes agradecemos. Esta era la entrada que nos faltaba, una de las más importantes de San Fernando. Esto nos une porque somos dos distritos que crecemos de la mano y que lo seguimos haciendo, la simbiosis que hay entre estos dos municipios no pasa en ninguna parte del conurbano. Por eso esta obra es fundamental para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida”.

Al respecto, Galmarini expresó: “Es una obra muy importante que la esperamos hace muchísimos años y hoy este gobierno puso la voluntad política y también un presupuesto de 610 millones de pesos para hacer no sólo pavimento, sino hormigón con pluviales, con una dársena e iluminación. Esto es pensando en nuestros vecinos, dándoles una nueva entrada más segura”.