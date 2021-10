Julio Zamora supervisó la construcción de nuevos refugios en paradas de colectivos y veredas comerciales en General Pacheco

“Este era un pedido muy fuerte de muchos vecinos y vecinas que utilizan los colectivos. El lugar donde esperaban no contaba con condiciones de seguridad elementales, por eso desde el Municipio decidimos formalizar las paradas”, expresó Zamora.

En primer lugar, el jefe comunal recorrió el camino Bancalari-Benavídez donde se construyen dársenas en las paradas ubicadas en la salida de la avenida 50 y estación de servicio YPF, para que la detención de los colectivos no entorpezca el tránsito. Allí, se realiza la colocación de nuevos refugios que brindarán mayor seguridad para los trabajadores que esperan el transporte público.