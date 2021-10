Choque en cadena involucró a un patrullero y a un colectivo en San Miguel

Testigos de lo ocurrido aseguraron que el vehículo policial circulaba a más de 100 kilómetros por hora, y que por el choque con el auto particular también se vieron afectados otros dos automóviles.

Por este siniestro, no hubo que lamentar heridos de gravedad, solamente algunos leves que debieron ser llevados al Hospital Larcade, entre ellos, los dos oficiales que se trasladaban en la patrulla.

El hecho ocurrió cuando un patrullero se dirigía a una intervención y transitaba por la avenida Balbín con la sirena puesta. Aparentemente, un vehículo particular se cruzó y provocó un choque en cadena, del que se vio involucrado un colectivo de la línea 365 junto con otros autos.