Persecución, ‘porrazo’ y un motochorro detenido en Ituzaingó

Al constatar el número de dominio se comprobó que no tenía impedimento para circular, pero luego se determinó que la chapa de la moto era trucha, y que el número de cuadro y motor no coincidía con el indicado en la cédula del rodado.

Lo curioso es que en Almagro y Cerrito los motochorros perdieron el control del rodado, derraparon y golpearon con la acera. No obstante, continuaron con la fuga.