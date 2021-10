Boulogne: Finalizó la colocación del cerco perimetral alrededor del barrio San Isidro

Adelantó también que se está armando una comisión de vecinos para que sean los encargados de las llaves y “si entra alguien al barrio que no vive aquí es porque se trata de un invitado”.

“Este cerco se hizo para cuidar a las familias de este barrio de más de 40 años que no tiene administración, pero el Municipio y su delegación en el lugar se ocupa de cuestiones de higiene urbana, sociales y sanitarias”, contó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.